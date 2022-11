Calendario Coppa del Mondo sci alpino | orari gare Lake Louise e Beaver Creek | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Si va a concludere la trasferta nordamericana delladeldi sci2022-2023. Dopo aver assistito al primo weekend ditra(uomini) e Killington (donne) il Circo Bianco è pronto a trasferirsi. Il comparto maschile sarà, infatti, di scena a(Stati Uniti) e lasceranno spazio alle donne a. Andiamo con ordine. Gli “Uomini-Jet” saranno in azione sulla pista del Colorado denominata Birds of Prey per tre prove veloci (ilpropone due discese e un superG) mentre le donne, come detto, sostituiranno i colleghi sulla Men’s Olympic Downhill di(nello stato dell’Alberta in Canada) a loro volta per tre ...