Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2022 ore 19 | 30

(Di domenica 27 novembre 2022)DEL 27 NOVEMBREORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA. RESTANO DISAGI SULLA PONTINA, UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PROVOCA CODE TRA POMEZIA E CASTELNO VERSO. SULLA DIRAMAZIONESUD CI SONO CODE PER TRAFFICO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULL’A24-TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST IN DIREZIONE. RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI NELL’INTERO TRATTO TRA IL BIVIO PER LA VIA APPIA E QUELLO CON VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DEI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI ...