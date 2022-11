“Un circo | adesso basta” | Adani scatenato per Messi | accuse durissime

PassioneCirco.net

Non voglio espormi come con Ginevra" 🥶🤦voglio il commento dell'isterica di turno in difesa di Oriana dai 😂🤦 Ma cos'è sto#gfvip pic.twitter.com/...IlMassimo mi spaventa un po', se piove diventa una piscina all'aperto'. E infatti i Romani ... Solo che prima eravamo la Primavera del Real Madrid,c'è qualcun altro...'. ... Il Circo Nazionale Lidia Togni approda a Molfetta Zed presenta gli eventi in programma: Vanoni, Amoroso, Tozzi, Cattelan, Simply Red. Tutti i nomi di questo dicembre al Teatro Geox di Padova e al PalaDue di ...Ancora pochi biglietti disponibili sulla piattaforma di TicketOne e al botteghino due ore prima dello spettacolo ...