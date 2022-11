Qatar 2022 | a pari punti | conta anche chi ha meno ammoniti

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 novembre 2022) Il passaggio dai gironi agli ottavi del Mondiale inpotrebbe essere deciso dai cartellini rimediati durante le partite. La vittoria del Costa Rica contro il Giappone per 1-0 ha aperto ad una possibilità di qualificazione a. Infatti, se la Germania dovesse perdere contro la Spagna avrebbe ancora una possibilità di qualificarsi, nel caso la Nazionale iberica le vinca tutte. Il regolamento della Fifa come primo criterio per stabilire il passaggio del turno considera il maggior numero difatti, come secondo ovviamente la differenza e come terzo il numero di gol segnati. Ma, nel caso ci fossetà assoluta in tutti e tre i casi, come si procede per stabilire chi passa il turno? Ecco che ad entrare in gioco è il Fair Play: vengono considerati il numero di ...