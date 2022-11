Piccolotti a TPI | “Se il Pd rompe ancora | gli elettori lo puniranno di nuovo”

Leggi su tpi

(Di domenica 27 novembre 2022) Che succede con il Pd nel Lazio?Letta sta facendo lo stesso errore delle politiche. Cioè?Allora non capì chendo il centrosinistra avrebbe indebolito prima di tutto il suo partito. E oggi?Non capisce che se il Pd non mette la coalizione in condizione di vincere non ha più motivo di esistere. Cioè?I primi a punirlo, come alle politiche, sono i suoi. È una spirale potenzialmente autodistruttiva. E voi, se si, con chi vi presentate?Discuteremo democraticamente, come sempre. L’unico partito in cui decidono i dirigenti e la base. Come si può fare il patto con voi e con il M5S?Il Pd deve togliere di mezzo l’inceneritore, il candidato di Calenda, mettersi al tavolo e ricominciare da capo. Difendere il buon lavoro della giunta, battere la destra. Non regalare l’Italia alla Meloni. Betta, ...