Muriqi può sbloccare il mercato della Lazio

(Di domenica 27 novembre 2022) Riecco il Pirata, non come possibile vice-Immobile ma come risorsa per uncomplicato dai problemi economici. Laaspetta buone notizie dalla Spagna perchèpuò finire all'Aston Villa per venti milioni sbloccando, di fatto, l'arrivo dei rinforzi richiesti da Sarri. Ma andiamo con ordine perché va ribadito che la situazione attuale non permette al presidente Lotito di poter acquistare a gennaio a meno di un intervento in prima persone dell'azionista di riferimento del club. L'indice di liquidità è negativo e il senatore attende buone notizie dal Governo, come tutte le altre società sperando di poter rateizzare i soldi di Irfef che, al momento, devono essere pagati entro e non oltre il 22 dicembre. Se non dovessero arrivare novità (prevista la prossima settimana una assemblea di Lega di A per provare a rinviare il ...