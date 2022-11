Frana Casamicciola | trovata la quarta vittima

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono quattro i morti per lache ha colpito ieri, all'alba, il Comune diad Ischia. Dopo l'identificazione di Eleonora Sirebella, 31 anni, di una bimba di 5 – 6 anni e di una donna anziana, i soccorritori hanno trovato il corpo ladell'alluvione. E' stata rintracciata in via Celario dai soccorritori che, dopo averla scorta nel fango, l'hanno estratta. Al momento, non è possibile darne un'identificazione.