Argentina-Messico 2-0 | Di Maria | “Vittoria per tutti i nostri tifosi che avevamo deluso”

(Di domenica 27 novembre 2022) “Sapevamo che stasera sarebbe stato difficile, ma l’importante è aver vinto. Sono molto felice di questo gruppo, abbiamo lavorato molto bene anche se non è stata la partita che ci aspettavamo”. Lo ha detto Angel Di, attaccante della Juventus e dell’, dopo laai Mondiali di Qatar 2022 contro ilche scaccia i fantasmi: “Oggi abbiamo dato una gioia alle persone che sono venute l’altro giorno contro l’Arabia Saudita e sono rimaste deluse. Continuiamo a litigare, a lottare, cerchiamo sempre di dare tutto”. SportFace.

Spesso Adani si era spinto a limiti vocali simili a quello raggiunto durante, soprattutto durante gli anni di telecronache su Sky . Famoso un suo riferimento alla " garra charrua "...Così Lionel messi nel dopopartita di. "Sapevamo che oggi per noi doveva cominciare un altro Mondiale - dice ancora la 'Pulce' - , e così è stato. Ora non possiamo più sbagliare". .La Pulce è stato l'autentico mattatore della vittoria dell'Argentina sul Messico (2-0). L'ex Barcellona aggancia El Diez in due speciali classifiche: ecco quali ...Nessun pareggio nelle sfide del 26 novembre di Qatar 2022: l’Australia ha battuto di misura la Tunisia, la Polonia ha superato 2-0 ...