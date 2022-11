ItaSportPress

in mano e dita al cielo: Lele, seconda voce sulla Rai della partita vinta dall'Argentina contro il Messico ai Mondiali di Qatar ......va allo stadio con la maglietta dell'Argentina e bacia ladurante la partita #mexicoargentina Irving (@irving75mrbeer) November 27, 2022 Il pippozzo d'insalata di parole didi ieri ... Adani, bandiera dell’Argentina in mano e dita al cielo (VIDEO) Il commentatore Rai Daniele Adani si fa riprendere in cabina di commento mentre si lascia andare ad una commossa esultanza per la faticosa e ...Daniele Adani emozionato per la vittoria dell'Argentina contro il Messico. A fine gara un gesto anche in omaggio a Maradona.