Non solo il maxi recupero | un’altra novità assoluta arriva in Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 26 novembre 2022) Ora è tutto vero: il fuorigioco semiautomatico sbarca anche inA. Dopo il lancio in Champions League e la consacrazione ai Mondiali in Qatar, il cosiddetto “Saot” partirà alla ripresa del campionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, questa “rivoluzione” scatterà con molta probabilità il 4 gennaio, e se così non sarà avverrà poco dopo. In molti avrebbero voluto l’introduzione già da ottobre, viste le polemiche scatenate dall’episodio di Candreva in Juventus-Salernitana, ma a Lissone, casa italiana del VAR, si è preferito procedere con la dovuta cautela. Ora invece l’esordio del fuorigioco semiautomatico sembra alle porte: giovedì scorso gli arbitri di Can A e B hanno cominciato le prove tecniche: simulazioni di gare italiane e straniere, come se la partita stessa fosse in corso, in modo da allenarsi e ridurre i tempi di ...