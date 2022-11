Mondiali | capitano Giappone ' con Costarica non sarà facile'

"Non ci sono squadre facili ai. I giocatori del Costarica lotteranno per l'orgoglio del loro paese e dobbiamo essere mentalmente preparati ad affrontarli". Parola deldel Giappone Maya Yoshida in vista del match ...Monta la polemica in casa Olanda tra la leggenda Orange, Van Basten , e ildella nazionale di Van Gaal, Van Dijk . Il difensore del Liverpool è stato criticato dall'ex Milan per l'errore sul gol del pareggio dell'Ecuador: "L'ha aspettato e l'ha guardato tirare. Cosa ...Un Rolex "arcobaleno" dal valore di mercato di circa 650 mila dollari: lo indossa per i Mondiali di Qatar 2022 il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane. Lo riporta la Bbc, facendo riferimento ..."Non ci sono squadre facili ai Mondiali. I giocatori del Costarica lotteranno per l'orgoglio del loro paese e dobbiamo essere mentalmente preparati ad affrontarli". (ANSA) ...