Terremoto oggi in Italia 25 novembre 2022 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

(Di venerdì 25 novembre 2022)25Lista INGV terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, venerdì 25: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, 24Cosa ...

... strade, spiagge e lungomare in Liguria i sismografi registrarono uno strano. Due ...pomeriggio sulla A7 un'auto ha preso fuoco tra Genova Bolzaneto e Busallain direzione nord. L'...CONTINUA A LEGGERE Le scosse diall'estero Nella giornata di, giovedì 24 novembre 2022, l' Ingv non ha registrato scosse di magnitudo 6.0 o superiore all'estero. Seguite la nostra ...Il sisma di 3.5 gradi Richter è avvenuto in piena notte ed è stato avvertito anche in provincia di Firenze. Non si registrano danni ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 02:15 con epicentro a Salutio, in provincia di Arezzo. La profondità stimata è stata di circa 10.4 Km. Potete monitorare tutte le sco ...