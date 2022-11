Ascolti tv | dati Auditel di lunedì 21 novembre 2022 | vince il Grande Fratello Vip | boom di Report

Ecco ideglidella fascia del pre - serale di lunedì 21 novembre 2022, con la media di spettatori e il corrispettivo share: Rai 1, L'Eredità Sfida Mondiale : 2.837.000 spettatori (18.8%...A quali problemi dovrebbe guardare il Pd e il centrosinistra Credo che fare una battaglia per liberare idalla loro privatizzazione sia la principale campagna democratica da condurre. E poi il ...Seconda giornata per i Mondiali in Qatar e, nonostante l'assenza dell'Italia, gli ascolti tv nel nostro Paese restano positivi, almeno per le partite. Lo si evince guardando i dati Auditel di lunedì ...Rai 2 vola nel pomeriggio con gli ascolti delle partite dei mondiali: ecco i dati del 21 novembre 2022 ...