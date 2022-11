È morto Gianni Bisiach | giornalista e scrittore che ha raccontato in radio e tv l’avventura della storia

(Di domenica 20 novembre 2022) Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di un padre nobile delle inchieste e degli approfondimenti storici: èquesta mattina a Roma, nella struttura per anziani Villa sacra Famiglia a Monte Mario dove viveva da qualche tempo,. Il cronista, divulgatore e, si è spento a 95 anni. Un nome e un impegno, i suoi, legati da sempre, fin dagli esordi come, soprattutto a inchieste e speciali sulla. Gran parte dei quali realizzati per la Rai, per il settimanale Tv7, e per il Tg1, dove curò per anni la rubrica intitolata Un minuto di, ottenendo sempre con alti indici di ascolto. A confermare la notizia alla stampa è stato l’avvocato Giorgio Assumma, che era legato ada una lunga amicizia. ...

