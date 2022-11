Andrea Colpani | piacevole sorpresa targata Monza

(Di domenica 20 novembre 2022) Gli ultimi mesi di calcio hanno regalato enormi emozioni, dalla Serie A alla Champions League, senza tralasciare Serie B, Europa League e Conference League. A ridosso del Mondiale in Qatar, è giusto soffermarsi su alcune compagini – e alcuni calciatori – che si sono ben comportate nella prima fase di stagione, rivelandosi piacevoli sorprese. Per quanto riguarda la massima divisione italiana, è giusto menzionare, giovane centrocampista del. I brianzoli, dopo un inizio molto difficile, sono rinati grazie all’arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha dato un’identità precisa alla rosa e una buona idea di gioco. Il calciatore classe ’99 è, così, diventato un punto fermo del club.guida il centrocampo Dopo la storica promozione in Serie A, ...

Monza-News

... Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; D', ... che sfida! FLOP: Pirola è meglio non schierarlo RISCHIATUTTO:è il jolly da giocare! Abraham - ...Al quarto d'ora Monza in vantaggio: cross rasoterra die colpo di tacco sontuoso diPetagna che insacca alle spalle di Provedel. Tutti festeggiano ma, dopo il controllo del Var la rete ... Lettere in redazione – ‘Colpani è sulla torta, si può avere la sua maglia’ Oggi si taglieranno i nastri per l’inizio del Mondiale, tanto anomalo e singolare (per il periodo) quanto chiacchierato per le note vicende extra-campo, in Qatar, col match inaugurale (ore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...