Traffico Roma del 29-04-2024 ore 17 | 30

(Di lunedì 29 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità proseguono i lavori su Viale Gioacchino Rossini tra via Guido D’Arezzo e via Antonio Bertoloni per rinnovo della corsia tranviaria sulla stessa Viale Rossini modificato il servizio delle linee tram 23 e 19 che proseguono con l’autobus chiusa via Tiburtina dalle 20 di questa sera alle 5:30 di domani mattina per lavori dalla rotatoria di Marco Simone e via Osteria delle capannacce nelle due direzioni saranno deviati bus della linea 041 sulla metro va Proseguono i lavori di rinnovo dei Binari si svolgono di sera e di notte dalla domenica al giovedì mentre dalle ore 21:13 hanno sostituiti da bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità