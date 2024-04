Estrazioni Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 29 aprile 2024 | numeri vincenti e quote

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ledi, SuperEnae 10edi29, in diretta su Fanpage.it dalle 20.00 condei concorsi dello scorso sabato, posticipati per i festeggiamenti del 25. Tocca quota 96,3 milioni di euro il montepremi in palio per il 6 vincente.