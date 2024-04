Il nuovo libro della Murgia è pieno di scempiaggini

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il cinismo elettorale di sinistra non ha limiti. Nella desolazione di un 25 aprile caricato come non mai, ma finito nella farsa più agghiacciante, fra ex segretari dediti, pare, al furto con destrezza, martiri censurati in processione su tutti i canali, chat su whatsapp dei soliti noti, orchestrati da un Bel Ami, candidature in odor di sovversivismo estetico, non resta alla sinistra opportunistica che riesumare i santini: Repubblica lancia ilpostumo, quanti ancora da qui all’eternità?,onnipresente Michela, tra autoesaltazione post mortem e denuncia dell’eterno fascismo: “Ricordatemi come vi pare”, il titolo, ma il sussunto è: purché mi ricordiate, nel segno dell’antifà militante e permanente.a questo punto merita misericordia come la merita una agitatrice di ...