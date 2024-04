Lavoro - arriva la svolta | i dati della Cgia di Mestre parlano chiaro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’occupazione in Italia èta ad un punto di? Idisulanche se ora si attendono delle conferme. Il gap occupazionale tra Nord e Sud è stato sempre unproblema in Italia, ma ora sembra essereti ad una. Vedremo se il cambio di passo sarà confermato nei prossimi anni oppure si è trattato di un qualcosa di momentaneo. Di sicuro il 2023 rappresenta un anno storico per quanto riguarda ilnel Mezzogiorno. Ilè in forte crescita al Sud – cityrumors.it – foto PixbayIl motivo? Come evidenziato dalladi, lo scorso anno al Sud ...