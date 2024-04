Cerignola-Giugliano oggi in tv | data - orario e diretta streaming playoff Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per il primo turno deidel campionato italiano di. La compagine pugliese è stata protagonista di una grandissima prima parte di campionato, salvo poi perdere colpi a lungo andare. Ora ha chiuso la regular season in maniera positiva e spera di continuare su questa strada. La squadra campana, dal suo canto, è stata una delle più belle sorprese dell’anno e ha intenzione di continuare a stupire per sognare ancora in grande. Appuntamento fissato per martedì 7 o mercoledì 8 maggio,da definire e lo comunicherà presto la Lega Pro.tv ...