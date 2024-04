Arco di Traiano | la Soprintendenza monitora il sottosuolo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldell’didi Benevento viene tenuto sotto osservazione dai tecnici della. Quest’oggi sono cominciati i rilievi con attrezzature all’avanguardia perre l’area su cui poggia il meraviglioso monumento di epoca imperiale romana. Le operazioni dureranno alcuni giorni. Lasta acquisendo una serie di dati sulla stabilità del monumento mediante un’adeguata campagna di sondaggi che riguarda l’area sistemata di recente a verde. Le istituzioni sono dunque mobilitate per preservare e valorizzare degnamente questo capolavoro monumentale della Città che merita tutto il rispetto e tutta la cura di cui le stesso possono essere capaci. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Trovato un antico cippo sul monte Ramaceto, l’archeologo: “Eccezionale reperto di valore nazionale” - Gli esperti della soprintendenza: “Ha resistito al tempo, più di 1.800 anni”. L’escursionista che lo ha trovato: “Ho notato che non era una pietra comune” ...

Continua a leggere>>

Visite guidate al Parco archeologico di Rudiae a Lecce, appuntamenti speciali il 25 aprile e 1° maggio - d.C., durante il regno di traiano. In seguito, si risale dalla rampa in terra ... Tra il 1957 e il 1959, la soprintendenza alle Antichità condusse due campagne di scavo proprio in questo settore. Le ...

Continua a leggere>>

De Stasio: ‘PICS, contributi, inaugurazioni e…spese aggiuntive. Assenza totale di progetto di città’ - “L’attuale Amministrazione comunale ha avuto la grande fortuna di operare in un’epoca di ingenti contributi per la realizzazione ed il completamento delle opere. PICS, PNRR, Contributi straordinari, e ...

Continua a leggere>>