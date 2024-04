È troppo povero | l' ex assessore di Formigoni non dovrà pagare gli alimenti alla ex moglie

Il suo reddito è troppo basso per versare l'assegno di mantenimento alle due figlie è alla ex moglie . Lo ha deciso la giudice del Tribunale di Busto Arsizio, Cristina Ceffa, che oggi ha assolto con formula ampia Massimo Buscemi ex assessore della giunta guidata da Roberto Formigoni ed... Continua a leggere>>

