(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – Dopo settimane di sofferenzanella seduta odierna il titolo– superando quota 190 dollari con un guadagno del 13% – grazie all'annuncio della collaborazione con il colossoche permetterebbe alle vetture del marchio di Elon Musk di implementare anche in Cina tecnologie di mappatura e navigazione in vista del

La sua Tesla Model Y ha letteralmente salva to la vita a MaxPaul Franklin, un produttore televisivo della Carolina del Nord. L’auto ha guidato autonomamente per 20 chilometri, fino al pronto soccorso dell’ospedale più vicino, mentre lui aveva un infarto e una crisi glicemica . Il veicolo, ... Continua a leggere>>

Incontro con il premier Li Qiang. La visita del tycoon arriva in coincidenza con il Salone dell’Auto di Pechino. Il titolo vola Continua a leggere>>

New York, 29 apr. (askanews) – Il rialzo delle azioni della casa automobilistica Tesla stanno viaggiando oltre il 10%, nelle contrattazioni di premercato di lunedì, dopo che il Ceo Elon Musk ha ottenuto il permesso di utilizzare la tecnologia di guida autonoma in Cina . Musk ha visitato Pechino ... Continua a leggere>>

tesla vola su accordo con Baidu, ma mercato cinese resta una giungla - La casa di Elon Musk punta a offrire le funzionalità di guida autonoma sul principale mercato globale, afflitto però da sovrapproduzione e guerra dei prezzi ...

Continua a leggere>>

Wall Street cauta, tesla in corsa - In Europa dopo una settimana positiva per le borse la giornata è debole, Milano vira al ribasso e cede lo 0,1% ...

Continua a leggere>>

tesla vola a Wall Street con la Cina, sale del 12% - tesla vola a Wall Street. I titoli del colosso delle auto elettriche salgono del 12% all'avvio delle contrattazioni con il via libera preliminare della Cina alla tecnologia tesla per le auto senza gui ...

Continua a leggere>>