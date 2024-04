Pattinaggio artistico | il programma dell’Artistic International Series di Triese Apre la solo dance - chiude il libero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Mancano poco meno di venti giorni all’inizio della seconda tappa, importante competizione internazionale dia rotelle ina Trieste dal 17 al 26 maggio 2024. Sarà una rassegna particolarmente importante per i nostri ragazzi, in quanto metterà a confronto per la prima volta i principali big della disciplina europea (anche se non mancheranno le defezioni). In tal senso è attesa la sfida tra Italia e Spagna in tutte le principali categorie (coppie escluse), in un vìs-vìs che sarà il leitmotiv di tutta la stagione. Presente, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, anche il fenomeno lusitano Madalena Costa, come confermato dalla diretta interessata in un contenuto social pubblicato su Instagram. Le gare della massima categoria ...