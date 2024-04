Max Payne 1 e 2 Remake | lo sviluppo partirà tra pochi mesi - il lancio è in programma nel 2026?

(Di lunedì 29 aprile 2024) Remedy Entertainment ha rivelato di prevedere che idi Max1 e 2 entreranno in piena produzione nel corso dell’estate del 2024, suggerendo di conseguenza che ildei giochi non avverrà prima delinoltrato. Questa importante novità è stata condivisa dalla dirigenza dello studio capitanato da Sam Lake proprio in questi minuti, nello specifico in occasione della nuova conferenza riservata ai risultati finanziari realizzati dallo studio nel corso dell’ultimo trimestre fiscale. E dopo aver rivelato che Tencent ha acquistato quasi il 15% delle azioni di Remedy Entertainment, i dirigenti del team hanno deciso di fornire degli aggiornamenti in merito allodeidi Max1 e 2, giochi che ricordiamo potranno contare sullo stesso budget ...

Max payne 1&2 remake in piena produzione nel 2024: ecco a cosa lavora Remedy - Stando a un documento pubblicato da Remedy, Max payne 1&2 dovrebbe entrare in piena produzione nel secondo trimestre di quest'anno, insieme ad altre IP.

Max payne 1 & 2 remakes To Enter Full Production By Q2 2024, Confirms Remedy - Remedy has been pretty consistent in offering incremental updates on the Max payne 1 & 2 remakes. Back in October 2023 for example, the studio revealed that the projects had entered the production ...

