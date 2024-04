È stato abbandonato da piccolo e ora dà consigli ai figli senza padri su YT | la storia di Rob Kenney

(Di lunedì 29 aprile 2024) Robè un cinquantaseienne di Seattle che ha trasformato l'asdi suo papà in adolescenza in un gesto di altruismo verso gli altri. Su YouTube al canale "Dad how do I?" spiega in maniera semplice e amorevole ai giovani utenti come farsi la barba, cambiare le ruote alla macchina e fare il nodo alla cravatta, scatenando le reazioni positive di tutti coloro che non possono chiedere queste informazioni ai loro papà.

Insulti e stipendi non pagati: il crollo di Matthew kenney, chef star della cucina vegan - Pioggia di cause legali sul cuoco del documentario Netflix "Bad Vegan": sotto accusa anche per molestie e frasi razziste oltre che per tasse non ...

