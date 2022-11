Netflix sgancia due bombe! Finalmente arrivano le attesissime serie TV

(Di lunedì 14 novembre 2022) Novità importanti in settimana per l’emittente, il servizio streaming più seguito al mondo che vuole riconquistare i propri spettatori Nelle ultime settimane l’emittenteha fatto parecchio discutere. In particolare per il lancio dell’abbonamento Base con pubblicità, ovvero il pacchetto da 5,49 euro mensili che viene compensato sul prezzo dall’inserimento di spot pubblicitari durante L'articolo proviene da Inews24.it.

Spaziogames.it

L'annuncio arriva a sopresa dall'account Twitter di, chela bomba per tutti i battiterra fan della saga. Gears of War è stato pubblicato 16 anni fa , oggi, e per celebrare l'occasione,...Lo smart working, la didattica a distanza e l'esplosione delle piattaforme di streaming comehanno rilanciato l'utilizzo dei tablet. E nella lista desideri degli studenti pronti per il ...Novità importanti in settimana per l’emittente Netflix, il servizio streaming più seguito al mondo che vuole riconquistare i propri spettatori Nelle ultime settimane l’emittente Netflix ha fatto ...In occasione dei 16 anni di Gears of War, Netflix annuncia in un post ufficiale su Twitter d'aver collaborato con The Coalition per due progetti!