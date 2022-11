Lazio | finisce l’era Zingaretti Il Pd schiera D’Amato | accordo col Terzo polo

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 novembre 2022) E’ la fine di un’epoca, c’è poco da dire. Correva il 2013, per la precisione era il 24 febbraio: quel giorno il presidente uscente della provincia di Roma Nicolavinceva le regionali delcontro Francesco Storace ed entrava per la prima volta nella sede di via Cristoforo Colombo, il Palazzo di Fantozzi, dove sarebbe rimasto per quasi 10 anni, grazie anche alla rielezione centrata sul filo di lana nel 2018. In quell’occasione fu abile a sfruttare le divisioni del campo avversario e a mettersi (di poco) alle spalle il candidato di centrodestra Stefano Parisi e quella dei cinquestelle Roberta Lombardi, che qualche anno dopo – nel marzo 2021, nel pieno del periodo giallorosso, quando Giuseppe Conte era ancora “un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste” – sarebbe però entrata in giunta al suo fianco. In pratica un ...