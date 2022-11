Atalanta-Napoli oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

(Di sabato 5 novembre 2022) Il, l’e tutte le indicazioni per vedere in, 13^ giornata di. Scontro al vertice tra le due formazioni che occupano rispettivamente la seconda e la prima posizione, con i partenopei lanciatissimi e ancora senza sconfitte, e che al Gewiss Stadium sono attesi alla prova del nove: infatti, mancherà Kvaratskhelia, fermato da una noia fisica. Miglior attacco (i partenopei, con 30 gol in campionato) contro la miglior difesa (8 reti subite dalla Dea): chi avrà la meglio? Per scoprirlo, l’appuntamento conè fissato alle ore 18:00 di sabato 5 novembre, con la partita che sarà visibile in esclusiva su Dazn, oltre che sui canali di Zona Dazn su satellite, ...

SPORT Campionato, continua la corsa delche batte il Sassuolo per 4 a 0 e resta primo in classifica, seconda l'che batte l'Empoli per 2 a 0, cade il Milan a Torino battuto per 3 a 1, ...In Serie A restano ancora tre turni da giocare con delle partite di altissimo livello: in attesa di Roma - Lazio e Juventus - Inter, questo sabato si gioca. La capolista di ...Tre appuntamenti oggi oltre i nerazzurri, si comincia con un importante scontro salvezza Si gioca la terzultima giornata di Serie A prima della sosta per il Mondiale: all’Arechi di Salerno c’è Salern ...Dopo la sconfitta di Anfield che non ha sovvertito il posizionamento nel girone, il Napoli ha subito un altro impegno altrettanto duro e importante. La squadra di Luciano Spalletti andrà ...