Una nessuna centomila – In Arena - Mannoia | Con la Fondazione è un percorso lung - abbiamo puntato in alto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 5 maggio 2024) foto di Dirk VogelROMA – È stato un backstage pieno di emozioni su Rai Radio2 per la prima delle due serate di “Una– In”: in esclusiva, le voci degli artisti si sono intrecciate per condividere il messaggio di prevenzione e lotta alla violenza di genere ai microfoni di Andrea Delogu, con Carolina Di Domenico in collegamento da via Asiago a Roma, nellaa staffetta anche dietro le quinte. Ad aprire la serata Fiorella, Presidente Onoraria dellaUnae Direttrice Artistica dell’evento. “Ho rotto il ghiaccio. È stata un’emozione fortissima, non ci si abitua mai. È inutile: passano gli anni, ma di fronte a tutto questo calore, a questa gente e a questo posto, è tutto meraviglioso”, ha ...