Internazionali d’Italia Roma 2024 | calendario femminile - programm - ora -i, copertura tv e diretta streaming in chiaro

(Di domenica 5 maggio 2024) Il, le date, gli orari e latv del torneodeglidi, ina dal 6 al 19 maggio. Dopo aver abdicato lo scorso anno in favore di Elena Rybakina, la due volte campionessa Iga Swiatek tenterà di riprendersi il trono, insidiata però anche da Sabalenka e Gauff, ma non solo. Chi proverà a farsi largo nel main draw sarà Jasmine Paolini, protagonista di una prima metà di stagione strepitosa e determinata a consolidare quantomeno la top 10 nella Race. Al via anche tante altre azzurre, da Bronzetti a Trevisan, passando per Errani, Cocciaretto e numerose wild card. Si inizia lunedì 6 con gli incontri relativi alle qualificazioni, poi da martedì 7 sarà già tempo di tabellone principale, con le teste di serie che ...

Jannik Sinner non giocherà gli Internazionali d`Italia al via lunedì. Gli ultimi accertamenti hanno dato esiti negativi, e il problema all` anca secondo i medici richiede almeno 15 giorni di riposo. Troppo rischioso giocare al Foro Italico, rischierebbe di compromettere il resto della stagione e il ...

Articolo pubblicato sabato 04 Maggio 2024, 21:09 Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d'Italia di tennis, che si svolgeranno a Roma dal 6 al 19 maggio. Il n.2 al mondo dovrà stare un periodo a riposo in conseguenza del problema all'anca che lo portato al ritiro dal torneo di Madrid.

internazionali BNL d'Italia, Sinner: "roma un torneo speciale, giocherò qui ancora per altri 10 anni" - C'è ancora tanto dispiacere per l'assenza di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia a roma. Il numero 2 del mondo in conferenza stampa è apparso molto dispiaciuto per aver preso questa ...

Tennis, Binaghi: «Musetti una speranza, Berrettini leader e trascinatore» - (LaPresse) "Ritroviamo un grande giocatore, una grande speranza. Speriamo che il torneo di Cagliari gli abbia dato anche quel quid che gli era mancato a inizio anno e che gli permetta di giocare un gr ...

Sinner: «Fa male non essere a roma, ma avrò tanti altri anni per giocarci» - Così Jannik Sinner in conferenza stampa al Coni dopo il forfait per infortunio agli internazionali di roma. «Prima del torneo di Madrid stavo meglio, poi lì in alcuni giorni ho sentito più dolore, ...