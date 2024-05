Manila Nazzaro pronta ad allargare la famiglia dopo le nozze? ' ' Stefano Oradei impazzirebbe' '

Sabato 4 maggio , a Roma, è andato in scena il primo atto del matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei , […] Continua a leggere Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi in Campidoglio : lunedì 13 maggio il secondo atto su Perizona.it Continua a leggere>>

L’ex Miss Italia, Manila Nazzaro e il noto ballerino Stefano Oradei , ieri, sabato 4 maggio 2024, si sono giurati amore eterno in Campidoglio con rito civile alla presenza di amici e in vita ti più stretti Continua a leggere>>

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati: il ballerino professionista condivide una dolce dedica in musica per sua moglie Manila Nazzaro e Stefano Oradei finalmente si sono sposati. I due fidanzati il prossimo 13 maggio celebreranno il loro matrimonio con una meravigliosa cerimonia che ... Continua a leggere>>

manila nazzaro e Stefano Oradei sposi: ecco le foto e la dolcissima dedica sui social - manila nazzaro e Stefano Oradei sposi: ecco le foto dei due che finalmente hanno detto Si e la bellissima dedica apparsa sui social ... Continua a leggere>>

manila nazzaro e Stefano hanno detto “Si”: le prime dediche da neosposi - manila nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati: il ballerino professionista condivide una dolce dedica in musica per sua moglie ... Continua a leggere>>

Nozze quasi segrete per una famosa ex gieffina! Testimone di nozze Il coach di Amici - Nozze quasi segrete per una famosa ex gieffina! Testimone di nozze Il coach di Amici, uno dei più contestati quest'anno ... Continua a leggere>>