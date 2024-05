Brutti pensieri e pensieri stupendi di Tadej Pogacar

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 5 maggio 2024) Iscuriscono il volto, fanno stringere gli incisivi sul labbro inferiore, e poi sbuffare, montano agitazione, insofferenza, a volte rabbia. Il momento deiarriva per tutti anche per chi vive di sorrisi e di allegria. Arriva, è arrivato, anche per. E il suo volto si è scurito, nuvole nere che offuscano il sole, il suo sorriso si è fatto tirato, per nulla convinto, tipo quando un pellegrino sale fino a Oropa e trova il santuario chiuso. Il momento deisi è materializzato in uno pneumatico afflosciato, una curva di troppo e l’asfalto che si avvicina, diventa prossimo.ha mandato a quel paese ...