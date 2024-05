Real Madrid campione - Ancelotti | Vorremmo festeggiar - ma mercoledì…

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilvince La Liga con 4 giornate di anticipo. Artefice, come sempre, l'ex allenatore del Milan, Carlo. Ecco le sue parole

Festa grande in casa Real . Il Madrid ha vinto la sua 36a Liga . Gli uomini di mister Ancelotti hanno battuto 3-0 il Cadice e complice il successo del Girona sul Barcellona hanno conquistato matematicamente il campionato spagnolo. Il Real di Ancelotti , infatti, aveva bisogno che il Barça non ... Continua a leggere>>

Il Real Madrid è campione di Spagna: l’inciampo del Barcellona in casa del Girona ha ufficializzato la vittoria del titolo per i Blancos ma stavolta a Cibeles sono andati solo i tifosi. Ancelotti e i suoi ragazzi hanno scelto di non fare festa, perché mercoledì è in programma la partita più ... Continua a leggere>>

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Jude Bellingham ha segnato per il Real Madrid sabato quando i Blancos hanno battuto il Cadice 3-0 al Santiago Bernabeu e sono stati successivamente confermati campioni della Liga dopo che il Girona ha battuto il Barcellona 4-2 nel derby catalano a ... Continua a leggere>>

Festa real madrid, Ancelotti scatenato: il suo gesto non sfugge alle telecamere - L'allenatore italiano dei madrileni si è fatto notare durante i festeggiamenti per il trionfo in campionato. Continua a leggere>>