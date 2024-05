Verona-Fiorentina 2-1 | viola ko - si complica la corsa all’Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 – La voglia di salvezza delè più forte (o almeno lo è stata in questa domenica) delle ambizioni europee della. I, infatti, perdono per 2-1 in casa degli scaligeri e vedono laper l’Europa attraverso il piazzamento in campionato sidecisamente. Ora tutte le energie fisiche e mentali sono sulla semifinale di ritorno di Conference League, mercoledì 8 maggio 2024. Unica nota positiva il gol di Castrovilli (protagonista nel primo tempo anche con un tiro che ha colto un palo), mentre Bonaventura è uscito zoppicante e ihanno protestato a lungo per u tocco di mano nell’azione del secondo gol.2-1, le foto della partita Come annunciato turnover totale ...