Juliette Binoche - innamorata cotta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 5 maggio 2024) La passione per la cucina e la vita. L’attrice francese racconta se stessa e il suo ultimo film Il gusto delle cose, in cui recita accanto all’ex marito. «sul set mangiavano tutti tranne me, perché dovevo interpretare anche Coco Chanel nella serie The new look». «Ho sempre amato stare ai fornelli», racconta a Panorama. «E talvolta lo faccio ancora per i miei figli (Raphaël Halle, 30 anni, e Hana Magimel, 24, ndr). È soprattutto per loro che ho imparato a eseguire ricette veloci. E forse è anche per il mio rapporto con la cucina che ho accettato questo ruolo». L’attrice, che lo scorso 9 marzo ha compiuto 60 anni, mantiene intatta quella sensualità che, insieme al talento, l’ha resa una delle dive più ammirate di Francia. È infatti una cuoca provetta ne Il gusto delle cose, la pellicola di Tran Anh Hung, tratta dal romanzo La vita e la ...