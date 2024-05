Nicola | Inter - una cosa da ricordare nonostante lo scudetto vinto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024) Davide, nel postpartita di Empoli-Frosinone, risponde alle domande sul calendario della sua squadra e delle rivali per la salvezza. Tra cui proprio i ciociari, che affronteranno proprio l’nella prossima giornata di campionato. E il tecnico dei toscani, a Sky Sport, ci tiene auna. MOTIVAZIONI – Empoli-Frosinone porta un punto a testa per le due squadre, che si portano a 32 punti e si tengono al sicuro dalla zona retrocessione a tre giornate dalla fine. Tre giornate che vedranno i toscani impegnati in tre partite complicatissime: Lazio, Roma e soprattutto lo scontro diretto – in trasferta – contro l’Udinese. Davideha parlato proprio di questo al termine della sfida di oggi, ricordando che, in ogni caso, le motivazioni non cambiano la difficoltà o meno di affrontare ...