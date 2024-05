Reggiana - niente playoff | sconfitta con la Sampdoria per 1-0

(Di domenica 5 maggio 2024) Genova, 5 maggio 2024 – È durato un nulla il sognoper la: a “Marassi” laha vinto per 1-0 grazie a una punizione di Esposito (al 16’) e si è qualificata alla fase successiva, così come il Brescia vittorioso col Lecco. La, che si è salvata il primo maggio vincendo il derby col Modena, non può più entrare nella griglia dei. I granata chiuderanno la stagione venerdì in casa nell’atteso derby col Parma: la squadra, però, non potrà contare su Rozzio e Gondo (ammoniti, erano diffidati), e nemmeno su mister Alessandro Nesta, espulso per proteste. I granata finiranno la stagione in una posizione tra la nona e la quattordicesima, in base a ciò che accadrà nell’ultimo turno di questo campionato. Per quanto riguarda la partita: clima commovente negli attimi che hanno ...

