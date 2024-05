Caro Porro - i pro-Pal sbagliano | devi lottare per la libert - non per la pace

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 5 maggio 2024) Buongiorno Dott., vorrei fare una riflessione su quello che sta accadendo in questi giorni. Sento molti politici e giornalisti parlare di, alcuni mettono questa parola direttamente nel simbolo elettorale per prendere qualche consenso in più, ma penso che il ragionamento sia sbagliato. Diceva Ambrose Bierce: laè un periodo di imbrogli tra due guerre. Prima ancora della, a cui sicuramente tutti anelano, bisogna ottenere laà: Putin vuole metterein Ucraina, ma solo dopo averla invasa e conquistata; in Iran ci può essere, ma sicuramenteà e diritti sono soppressi. Lapuò esistere senzaà; laà non esiste senza. Non bisogna ...