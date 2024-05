Como - festa promozione rimandata | pari a Modena ma a rovinare tutto è il gol del Venezia al 90’

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 - Il pareggio per 0-0 contro il, complice la vittoria all’ultimo minuto delcontro la Feralpi, rimanda di novanta minuti, il ritorno in serie A dele lapreparata lungo le vie della città. Vietata la trasferta in Emilia, i tifosi azzurri si sono riuniti al Sinigaglia per vedere la partita attraverso i maxischermi nella speranza di festeggiare. La gara I lariani rispetto alle prestazioni precedenti, forse per la tensione e l’importanza della posta in palio, hanno giocato con fatica, sopratin fase conclusiva, quasi mai andando al tiro. Roberts rispetto alle formazioni precedenti inserisce Baselli, Cassandro e Verdi al posto di Cutrone, un turnover probabilmente in vista della partita di venerdì contro il Cosenza. L’inizio è molto ...

