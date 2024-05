Ritrovata viva Milena Santirocco - la maestra di danza scomparsa da Lanciano Si indaga per sequestro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma, 5 maggio 2024 – È stata, ladi ballo diil 29 aprile scorso. Ieri sera la donna, 54 anni, è entrata in un bar di Castel Volturno, in provincia di Caserta, chiedendo aiuto e di poter telefonare ai figli. "Mi hanno rapito due uomini, volevano uccidermi", ha raccontato. A quel punto, dopo che l'hanno riconosciuta, dal locale hanno chiamato la polizia da cui la donna è stata poi presa in carico. L’insegnante di fitness è stata ascoltata per quasi sette ore durante le quali ha spiegato al pm di Vasto, Silvia Di Nunzio, cosa le è accaduto. Per la suaè stato aperto un fascicolo contro ignoti perdi persona, come ha spiegato il legale della famiglia. ...