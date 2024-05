Paolo Bonolis si sbottona su un suo possibile erede in tv | Stefano De Martino? È molto bravo - l’importante è…

“Cosa vado a fare in Rai”. Paolo Bonolis , finalmente chiarezza sul futuro televisivo di uno dei più grandi presentatori della tv italiana. È lui stesso a raccontare cosa sta succedendo e lo fa proprio di fronte a una telecamera Rai. Proprio così, Paolo Bonolis era infatti invitato come ospite a ... Continua a leggere>>

Ospite di TvTalk, Bonolis ha parlato del suo futuro televisivo e di un possibile ritorno in Rai: "Non lo so, tutto può essere". Almeno per un altro anno, però, continuerà a condurre Avanti un Altro su Canale 5. Se dovesse lasciare, ha in mente un nome come erede: "Servirebbe qualcuno con la stessa ... Continua a leggere>>