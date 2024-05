La faccia di Sinner prima di parlare Il fermo immagine che semina il panico | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Salterà gli Internazionali di Roma per infortunio, Jannik, ma il problema all'anca che lo ha fermato a Madrid è ancora avvolto dal mistero e il timore degli appassionati è che il 22enne di San Candido, numero 2 al mondo, debba saltare anche il più prestigioso appuntamento sulla terra rossa della stagione, il Roland Garros. "Ci andrò solo se sarò al 100%", ha ammesso l'altoatesino in conferenza stampa, decisamente giù di morale. E a testimonianza della preoccupazione che attanaglia atleta e tifosi, un utente su X condivide ildel suo voltodi prendere la parola. Ovviamente, tutto l'opposto della gioia. "Non voglio entrare nei dettagli, pensavamo che fosse un problema nulla di grave. Poi abbiamo visto con la risonanza che c'è qualcosa che non va al 100%. Non voglio dire ...