Michelle Hunziker rivela perché la figlia Aurora ha i tratti orientali

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 5 maggio 2024) Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo ha ospitato Anna Tatangelo eper parlare del nuovo programma di Canale 5, Io Canto Family. Le due ospiti hanno raccontato quello che vedremo nello show spin off di Io Canto e tra le tante cose la conduttrice di Striscia la Notizia – commentando una sua foto da piccola – ha raccontato nuovamente come mai suaRamazzotti ha ‘i’. Alcuni avi della presentatrice infatti sarebbero indonesiani e questo è il motivo dell’aspetto di. “Adesso se vedete questa foto di me da piccina, si vede che avevo gli occhietti più allungati, poi questa cosa è cambiata per me, con Aury no. Con il tempo io sono cambiata, miano e vi spiego il motivo. Tanti chiedono come ...