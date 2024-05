La rivincita delle ostriche

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di domenica 5 maggio 2024) Per descrivere il suo “Ciclo dei Vinti”, Giovanni Verga utilizzò un’ostrica come esempio. La maggior parte dei suoi personaggi provava ad elevarsi culturalmente e a cambiare la propria condizione sociale, salvo poi fallire miseramente. Proprio come un’ostrica, per non incappare nelle difficoltà della vita e vivere un’esistenza serena e priva di preoccupazioni, si doveva rimanere ancorati al proprio scoglio e bisognava stare attenti alla corrente e alla marea per non essere trascinati via. Se un individuo avesse perso l’aggancio con il suo porto sicuro perché il desiderio di cambiamento sociale era troppo forte, allora le porte del fallimento si sarebbero spalancate. Il 5 maggio si celebra la giornata internazionale. Questi molluschi hanno origini antichissime e hanno ancora oggi un grande impatto sulla salute dei nostri oceani. Sono ...