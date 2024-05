Napoli - il club inglese vuole Osimhen | pronto un clamoroso scambio

(Di domenica 5 maggio 2024) Una società della Premier League sarebbe pronta a proporre unalper il centravanti Victor. Domani ilaffronterà l’Udinese in trasferta, match valido per la 35esima giornata di Serie A. Una gara importante per entrambe le società che ancora non hanno centrato gli obiettivi stagionali: i padroni di casa, al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

2024-05-05 10:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’estate 2024/25 sarà sicuramente quella in cui tantissimi grandi attaccanti cambieranno maglia e anche la Serie A non sarà da meno. E con gli intrecci del mercato che ... Continua a leggere>>

Anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe entrato in corsa per Victor Osimhen . Il calciatore piace anche in Inghilterra e Francia ma il club spagnolo ha sempre tutto un altro fascino. Victor Osimhen non è sicuro della propria permanenza a Napoli nella prossima stagione. L’attaccante ... Continua a leggere>>

Il Napoli è alla ricerca di un centravanti che possa prendere il post o di Osimhen. In queste ore si è fatto il nome di Lukaku, inserito in un’ipotetica trattativa del Chelsea per Osimhen. Francesco Modugno, inviato Sky, fa un altro nome: Dovbyk del Girona. Il Napoli cerca un centravanti che abbia ... Continua a leggere>>

Il film dello scudetto è campione di incassi - I Google Alert vengono in- viati via e-mail per segna- lare i nuovi articoli pubbli- cati su Solonapoli.com ... Continua a leggere>>

Udinese – napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Udinese - napoli di Lunedì 6 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 35ma giornata di Serie A ... Continua a leggere>>

Sky - Non solo Lukaku, l'altra idea per il post-osimhen è Dovbyk - Non solo Romelu Lukaku, come possibile sostituto di Victor osimhen c'è anche Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona. Continua a leggere>>