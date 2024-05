Cosa è successo a Pogacar al Giro d’Italia | foratura e caduta prima di Oropa - poi stacca tutti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Tadejha battuto il primo grande, forte colpo di questo. Sulla salita fino al santuario biellese, diventata famosa per l’impresa di Marco Pantani nel 1999, ha vinto in un modo che ricorda per certi versi quella pagina indelebile della storia del ciclismo. Dopo il nervosismo di ieri in volata, nella qualesicuramente non era stato perfetto dal punto di vista tattico e dell’atteggiamento, oggi è arrivata lae laalle pendici della salita diper lo sloveno. Una situazione che poteva metterlo a disagio e che invece ha rafforzato ancor di più la consapevolezza e la forza mostrata dal fenomeno dell’UAE Team Emirates nei confronti degli avversari. A 10 km dall’arrivo il due volte vincitore del Tour ...