LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP 2024 in DIRETTA | Herlings al comand - Gajser prova la rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4- Prado si trova in sedicesima posizione, continua la. 4-mantiene 3 secondi di vantaggio su Jonass. 3- Caduta perrecupera ancora, undicesimo posto. 2-è già in dodicesima posizione, Prado ventesimo. 1- Bonacorsi in sesta posizione, Guadagnini quattordicesima, diciassettesimo Monticelli. 1-in testa, seguito da Jonass e Febvre. 1- CADUTA pere PRADO alla partenza, succede di tutto. Inizia gara-2! 18.10 Tutto pronto per il via di gara-2. 18.05 Guadagnini ai microfoni ufficiali del, si dice pronto per gara-2. 18.00 Tra cinque minuti il via alla preparazione di gara-2. 17.55 Bonacorsi e Guadagnini saranno i portacolori italiani in questa ...