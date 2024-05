L’amore borghese è solo sopraffazione?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2024) È un vademecum delquesto “Confidenza” che il regista Daniele Luchetti trae dall’omonimo romanzo (Einaudi, 2019) di Domenico Starnone, facendosi aiutare nella sceneggiatura dal nostro Francesco Piccolo. Pietro Vella (Elio Germano) è il classico prof di Lettere progressista che nel suo approccio didattico privilegia il rapporto umano sulle tematiche di programma. Ha una studentessa preferita Teresa Quadraro (Federica Rosellini) che eccelle nelle materie scientifiche ma che lo segue anche sulla pista letteraria: e tra i due c’è un’energia sommersa che non trova sbocchi altri.e il destino in agguato La ragazza uscendo dal liceo sceglie Matematica, ma si perde facendo la cameriera. Vella la cerca e la rimette in riga facendola laureare e tra i due nasce una storia che poi si arena per ...