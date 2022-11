Ucraina ultime notizie Aiea | reattore Zaporizhzhia senza energia Ripristinate acqua e luce a Kiev

IL REPORTAGE L'muore di sete, anche l'acqua è diventata un'arma della Russia Gli aggiornamenti ora per oraDopo gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche in, da questa mattina sono state ripristinate le forniture di luce e acqua a Kiev. Un missile abbattuto dai sistemi di difesa ucraini è caduto sul territorio della Moldavia. Stop al grano, Putin: ...Negli ultimi sei mesi le compagnie hanno accumulato profitti per ... ha detto Biden - I loro profitti sono il frutto della guerra che sta devastando l'Ucraina e che sta danneggiando decine di milioni ...Noi, organizzazioni comuniste, militanti, operaie e internazionaliste, riunite nella conferenza nazionale “La guerra in Ucraina, la crisi economica e il grande caos mondiale. Che fare” svoltasi il 16 ...